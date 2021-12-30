Брынзак назвал состав женской команды на пятый этап Кубка мира в Германии

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о составе женской сборной на пятый этап в немецком Оберхофе. Также он подытожил выступление спортсменов на чемпионате в Буковеле.

Известны четыре биатлонистки, которые выступят в Оберхофе

Брынзак отметил, что на следующий этап в Германии отправится неосновной состав. Команду представит Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Юлия Джима и Дарья Блашко.

Интересно Брынзак выделил гонку, где украинские биатлонисты могут взять медаль Олимпиады

В то же время это не окончательный состав. Президент ФБУ подчеркнул, что к команде могут присоединиться и другие биатлонистки, которых вызовет тренер.

В Оберхофе будет бежать Бех, Абрамова, Джима, Блашко и еще кто-то, кого вызовет тренер,

– сказал Брынзак.

Также глава ФБУ отметил, что в женской сборной проблемы со сменой поколений. По его словам, девушки, которые входят в состав команды Б, несколько отстают от основного состава. Однако он убежден, что в мужской команде таких проблем нет.

Этап в Оберхофе состоится с 6 по 9 января. К сожалению, болельщики не смогут попасть на трибуны из-за антикоронавирусных мер, действующих в стране.