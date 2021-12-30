Відомі чотири біатлоністки, які виступлять в Обергофі

Бринзак зазначив, що на наступний етап в Німеччині відправиться неосновний склад. Команду представить Катерина Бех, Ольга Абрамова, Юлія Джима та Дар'я Блашко.

Цікаво Бринзак виділив гонку, де українські біатлоністи можуть взяти медаль Олімпіади

Натомість це не остаточний склад. Президент ФБУ наголосив, що до команди можуть доєднатися й інші біатлоністки, яких викличе тренер.

В Обергофі бігтиме Бех, Абрамова, Джима, Блашко та ще хтось, кого викличе тренер,

– сказав Бринзак.

Також очільник ФБУ зазначив, що у жіночій збірній проблеми зі зміною поколінь. За його словами, дівчата, які входять до кладу команди Б, дещо відстають від основного складу. Проте він переконаний, що у чоловічій команді таких проблем немає.

До слова. Етап в Обергофі відбудеться з 6 по 9 січня. На жаль, вболівальники не зможуть потрапити на трибуни через через антикоронавірусні заходи, що діють у країні.