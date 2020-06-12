В июне 2016 года Василий Ломаченко порадовал публику бешеной победой над чемпионом WBO во втором полулегком весе Романом Мартинесом. Боксер в эффектном стиле отпраздновал победу.

В пятом раунде Ломаченко выбросил комбинацию из двух ударов и отправил Мартинеса в глубокий нокаут, пишет 24 канал.

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Зрелищный нокаут украинца

Победа над Мартинесом прорыв для Ломаченко в его карьере. Он в рекордные сроки стал чемпионом мира в двух весовых категориях. На тот момент в его послужном списке было всего семь поединков.

Свою победу он отпраздновал выполнив сальто.

Ломаченко – Мартинес обзор поединка:

Добавим, что следующим соперником украинца станет Теофимо Лопес. Бой может состояться в августе-сентябре.

Достижения Василия Ломаченко: главное