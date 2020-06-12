Брутальний нокаут та ефектне святкування Ломаченка – яскраве відео
У червні 2016 року Василь Ломаченко потішив публіку шаленою перемогою над чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Романом Мартінесом. Боксер у ефектному стилі відсвяткував звитягу.
У п'ятому раунді Ломаченко викинув комбінацію з двох ударів і відправив Мартінеса у глибокий нокаут, пише 24 канал.
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Видовищний нокаут українця
Перемога над Мартінесом слава прорив для Ломаченка у його кар'єрі. Він у рекордні терміни став чемпіоном світу в двох вагових категоріях. На той момент в його послужному списку було лише сім поєдинків.
Свою перемогу він відсвяткував виконавши сальто.
Ломаченко – Мартінес огляд поєдинку:
Додамо, що наступним суперником українця стане Теофімо Лопес. Бій може відбутися у серпні-вересні.
Досягнення Василя Ломаченка: головне
- У 2008 році у Пекіні став олімпійським чемпіоном.
- На Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став найкращим. У фіналі переміг суперника з Південної Кореї.
- У складі команди "Українські отамани" Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.
- У другому бою професійної кар'єри Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. На рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.
- Ломаченко – чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.