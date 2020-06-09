Ломаченко удивил невероятным жонглированием на тренировке – видео
Украинский боксер Василий Ломаченко не перестает удивлять болельщиков своей физической подготовкой. На этот раз спортсмен похвастался фантастической работой рук и призывал всех попробовать повторить с ним.
Поделился роликом трюка с болельщиками в Instagram.
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Боксер написал, сможет ли кто-то тоже повторить такое жонглирование. Спортсмен находится в отличной физической форме и недавно смог подтянуться целых сто раз. На этот раз пришло время трюкам, которые развивают координацию рук и глаз.
Следующий поединок украинца будет против Теофимо Лопеса и может пройти со зрителями на трибунах.
Достижения Василия Ломаченко
- В 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине стал первым. Международная боксерская ассоциация AIBA признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 года и вручила ему Кубок Вэла Баркера.
- На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне снова стал чемпионом. В финале победил соперника из Южной Кореи.
- В течение 2012/13 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступающей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.
- Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешала единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
- Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версии WBA / WBO.