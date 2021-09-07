Брутальный футбол: матч на Львовщине закончился массовой дракой фанатов и футболистов - видео

Жесткой дракой закончился матч второй лиги Перемышлянского района Львовской области между командами Золотая липа (Чемеринцы) и Долина (Неделиска). Футболисты решили выяснить отношения применив физическую силу.

Не футбол, а какие-то смешанные единоборства

Когда эмоции берут верх над футболом. Скандальный эпизод с дракой произошел после пропущенного гола команды из Неделиска.

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Фанатам не понравились действия арбитров поединка, которые зафиксировали взятие ворот, после чего они начали высказывать свои претензии. Болельщики решили физической силой втолковать свои слова в голову судей.

Представители Чемеринев же отказались продолжать поединок. Тогда между футболистами началась толкотня, которая стремительно переросла в драку стенка на стенку. Арбитрам тоже досталось.

Видео драки в матче на Львовщине