Не футбол, а якісь змішані єдиноборства
Коли емоції беруть гору над футболом. Скандальний епізод із бійкою стався після пропущеного голу команди з Неділиська.
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Фанатам не сподобались дії арбітрів поєдинку, які зафіксували взяття воріт, після чого вони почали висловлювати свої претензії. Уболівальники вирішили фізичною силою втолкувати свої слова у голову суддів.
Представники Чемеринців ж відмовились продовжувати поєдинок. Тоді між футболістами розпочалась штовханина, яка стрімко переросла у бійку стінка на стінку. Арбітрам теж дісталось.
Відео бійки у матчі на Львівщині
- Вже після матчу Федерація футболу Перемишлянського району зарахувала технічну поразку обом командам.
- Деякі гравці, які були найактивніші у цій бійці, отримали тривалу дискваліфікацію. До кінця сезону-2021/2022 не вийдуть на футбольне поле футболіст Долини Євген Костирко та гравець Золотої липи Роман Петеляк.