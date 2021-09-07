Не футбол, а какие-то смешанные единоборства
Когда эмоции берут верх над футболом. Скандальный эпизод с дракой произошел после пропущенного гола команды из Неделиска.
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Фанатам не понравились действия арбитров поединка, которые зафиксировали взятие ворот, после чего они начали высказывать свои претензии. Болельщики решили физической силой втолковать свои слова в голову судей.
Представители Чемеринев же отказались продолжать поединок. Тогда между футболистами началась толкотня, которая стремительно переросла в драку стенка на стенку. Арбитрам тоже досталось.
Видео драки в матче на Львовщине
- Уже после матча Федерация футбола Перемышлянского района причислила техническое поражение обеим командам.
- Некоторые игроки, которые были активны в этой драке, получили длительную дисквалификацию. До конца сезона-2021/2022 не выйдут на футбольное поле футболист Долины Евгений Костырко и игрок Золотой липы Роман Петеляк.