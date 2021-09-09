Бронзовый финал: как Бех-Романчук опередила олимпийскую чемпионку на Бриллиантовой лиге – видео

Марина Бех-Романчук сумела завершили сезон Бриллиантовой лиги на пьедестале. Украинская легкоатлетка заняла третье место в прыжках в длину.

Бех-Романчук снова среди лучших

Финал Бриллиантовой лиги состоялся в швейцарском Цюрихе. Марина Бех-Романчук сделала пять удачных попыток из шести. Только первый прыжок был с заступом.

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Лучший прыжок украинка продемонстрировала в последней шестой попытке. Бех-Романчук с результатом 6.75 стала третьей в финале соревнований.

Украинская прыгунья пропустила мимо себя только сербку Ивану Шпанович, которая стала победительницей финала, и шведку Хадди Санью. После финального прыжка по лицу Марины не было понятно, довольна украинка результатом или нет.

Отметим, что немка Малайка Михамбо, которая считалась одной из фавориток финала, заняла лишь 5 место.

Ролик последнего скачка легкоатлетка выложила на своей странице в инстаграме. На видео видно, как Марина подбадривала себя на удачную попытку криком: "Давай, давай".

Видео последней попытки Бех-Романчук