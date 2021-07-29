Это уже четвертая медаль в копилке сборной Украины на Олимпийских играх-2020. Все, как и медаль Романчука, – бронзовые.

Все о финале Опять бронза: Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль Олимпиады-2020

Это – четвертая медаль в копилке сборной Украины

В финале Романчук показал результат 7:42.33. Чемпион – Роберт Финк преодолел 800 метров за 7:41.87.

Отметим, что в полуфинале Романчук выиграл свой заплыв. Дистанцию пловец из Ровно преодолел с олимпийским рекордом 7:41.28.



Романчук в финале Олимпийских игр стал третьим / Фото Getty Images



Опередили Романчука американец Финк и итальянец Палтриньери / Фото Getty Images

В финале участвовал еще один представитель Украины – Сергей Фролов

В финал 800-метров вольным стилем попал и еще один представитель Украины Сергей Фролов. Он финишировал шестым с результатом 7:45.11.

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Интересно! Именно на Олимпийских играх-2020 плавание вольным стилем на 800 метров вернули в программу. Последний раз такие соревнования проводились более сотни лет назад – еще в 1904 году.