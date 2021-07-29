Це вже четверта медаль у скарбничці збірної України на Олімпійських іграх-2020. Усі, як і медаль Романчука, – бронзові.

Все про фінал Знову бронза: Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль Олімпіади-2020

Це – четверта медаль у скарбничці збірної України

У фіналі Романчук показав результат 7:42.33. Чемпіон – Роберт Фінк подолав 800 метрів за 7:41.87.

Зазначимо, що у півфіналі Романчук виграв свій заплив. Дистанцію плавець з Рівного подолав з олімпійським рекордом 7:41.28.

Романчук у фіналі Олімпійських ігор став третім / Фото Getty Images

Випередили Романчука американець Фінк та італієць Палтріньєрі / Фото Getty Images

У фіналі брав участь ще один представник України – Сергій Фролов

У фінал 800-метрів вільним стилем потрапив і ще один представник України Сергій Фролов. Він фінішував шостим з результатом 7:45.11.

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Цікаво! Саме на Олімпійських іграх-2020 плавання вільним стилем на 800 метрів повернули у програму. Востаннє такі змагання проводились більше ніж сотню років тому – ще у 1904 році.