В начале полномасштабной войны перед многими футболистами встал вопрос мобилизации. Многие игроки быстро покинули Украину, а те, кто были за границей, не спешили возвращаться домой.

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Тем не менее, для игроков сборной Украины, а позже и клубов УПЛ, Министерство молодежи и спорта ввело бронирование от армии. Это позволило провести прошлый сезон чемпионата.

Более того, игрокам даже разрешили временный выезд за границу – не только на международные матчи, но и даже на тренировочные сборы. Теперь же Минмолодежьспорта издало новый специальный приказ.

Согласно ему, министерство определяет футбольный клуб "Шахтер" и государственное предприятие "Арена Львов" критически важными для функционирования экономики Украины и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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По сути этот статус позволяет не мобилизовать работников Шахтера и "Арены Львов" во время военного положения. Еще в мае подобный приказ вышел по киевскому Динамо, в то время как по другим клубам такого приказа не было.

Напомним, что Шахтер является действующим чемпионом Украины. Донецкая команда в прошлом сезоне представляла Украину в Лиге чемпионов и плей-офф Лиги Европы, а в кампании 2023-2024 "горняки" снова будут играть в группе ЛЧ.