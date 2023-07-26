На початку повномасштабної війни перед багатьма футболістами постало питання мобілізації. Чимало гравців швидко залишили Україну, а ті, хто були за кордоном, не поспішали повертатися додому.

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Тим не менше, для гравців збірної України, а пізніше і клубів УПЛ, Міністерство молоді та спорту запровадило бронювання від армії. Це дозволило провести минулий сезон чемпіонату.

Ба більше, гравцям навіть дозволили тимчасовий виїзд за кордон – не тільки на міжнародні матчі, а і навіть на тренувальні збори. Тепер же Мінмолодьспорту видало новий спеціальний наказ.

Згідно з нього, міністерство визначає футбольний клуб Шахтар та державне підприємство "Арена Львів" критично важливими для функціонування економіки України та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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По суті, цей статус дозволяє не мобілізувати працівників Шахтаря та "Арени Львів" під час воєнного стану. Ще у травні подібний наказ вийшов по київському Динамо, тоді як по іншим клубам такого наказу не було.

Нагадаємо, що Шахтар є чинним чемпіоном України. Донецька команда минулого сезону представляла Україну в Лізі чемпіонів та плей-офф Ліги Європи, а у кампанії 2023-2024 "гірники" знову гратимуть в групі ЛЧ.