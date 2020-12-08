Бронер хочет подраться со скандальным Редкачом: украинец хотел "надрать" ему зад
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер хочет выйти на ринг с одиозным украинским боксером Иваном Редкачом. Бой может состояться уже в начале 2021-го года.
Эдриен Бронер хочет провести бой с Иваном Редкачом, чтобы погасить огромный штраф, который составляет 830 тысяч долларов. Об этом сообщает Boxing Scene.
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Бой с Редкачом
У американца действительно большие проблемы с законом. В 2018 году Бронера обвинили в изнасиловании, из-за чего боксер дважды попадал в тюрьму и должен был выплатить штраф. Уже в течение двух лет ему не удается его погасить. Отметим, что 31-летнего боксера во второй раз арестовали после того, как он не сумел за столь длительное время погасить долг.
Перед судом боксер из США выставлял одиозные видео в своем инстаграм-аккаунте, где держал большие пачки долларов. А через несколько дней в суде заявлял, что у него в кармане осталось всего 13 долларов.
По словам американца, сейчас у него нет таких денег, чтобы выплатить всю сумму. Но после поединка с Редкачом они появятся. Он под присягой заявил, что 16 января подерется с украинцем. Интересно, что контракт о бое еще до сих пор не подписан.
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Ранее украинец неоднократно обращался к Бронеру. Сначала Иван искал желающих увидеть, как он будет "надирать" Эдриену зад. Позже Редкач говорил, что не может дождаться поединка с ним.
Что известно об Эдриене Бронере
- Дебютировал на профессиональном ринге еще в далеком 2008 году.
- Выступает в первом полусреднем весе. Чемпион мира в четырех весовых категориях: второй полулегкий (WBO, 2011/12), легкий (WBC, 2012/14), первый полусредний (WBA, 2015/16), полусредний (WBA, 2013).
- В последний раз выходил на ринг в начале 2019-го года. Тогда в Лас-Вегасе Бронер провел титульный бой с Мэнни Пакьяо. Американец работал вторым номером. А вот филиппинец активнее вел себя на ринге, особенно в 7 и 9 раундах. В итоге заслуженная победа Пакьяо по единогласному решению судей. Боксеру с Филиппин удалось защитить титул WBA Regular.
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