Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер хочет выйти на ринг с одиозным украинским боксером Иваном Редкачом. Бой может состояться уже в начале 2021-го года.

Эдриен Бронер хочет провести бой с Иваном Редкачом, чтобы погасить огромный штраф, который составляет 830 тысяч долларов. Об этом сообщает Boxing Scene.

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Бой с Редкачом

У американца действительно большие проблемы с законом. В 2018 году Бронера обвинили в изнасиловании, из-за чего боксер дважды попадал в тюрьму и должен был выплатить штраф. Уже в течение двух лет ему не удается его погасить. Отметим, что 31-летнего боксера во второй раз арестовали после того, как он не сумел за столь длительное время погасить долг.

Перед судом боксер из США выставлял одиозные видео в своем инстаграм-аккаунте, где держал большие пачки долларов. А через несколько дней в суде заявлял, что у него в кармане осталось всего 13 долларов.

По словам американца, сейчас у него нет таких денег, чтобы выплатить всю сумму. Но после поединка с Редкачом они появятся. Он под присягой заявил, что 16 января подерется с украинцем. Интересно, что контракт о бое еще до сих пор не подписан.

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Ранее украинец неоднократно обращался к Бронеру. Сначала Иван искал желающих увидеть, как он будет "надирать" Эдриену зад. Позже Редкач говорил, что не может дождаться поединка с ним.

Что известно об Эдриене Бронере