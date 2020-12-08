Колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер хоче вийти на ринг з одіозним українським боксером Іваном Редкачем. Бій може відбутись вже на початку 2021-го року.

Едріен Бронер хоче провести бій з Іваном Редкачем, щоб погасити величезний штраф, який складає 830 тисяч доларів. Про це повідомляє Boxing Scene.

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Бій з Редкачем

У американця дійсно великі проблеми з законом. У 2018 році Бронера звинуватили у зґвалтуванні через, що боксер двічі потрапляв у в'язницю та повинен був виплатити цей штраф. Вже протягом двох років йому не вдається його погасити. Наголосимо, що 31-річного боксера вдруге заарештували після того, як він не зумів за такий тривалий час погасити борг.

Перед судом боксер з США виставляв одіозні відео у своєму інстаграм-акаунті, де тримав великі пачки доларів. А за декілька днів у судді заявляв, що у його кишені залишилось лише 13 доларів.

За словами американця, зараз у нього немає таких грошей, щоб виплатити всю суму. Але після поєдинку з Редкачем вони з'являться. Він під присягою заявив, що 16 січня поб'ється з українцем. Цікаво, що контракт щодо бою ще досі не підписаний.

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Раніше українець неодноразово звертався до Бронера. Спочатку Іван шукав охочих побачити, як він "надиратиме" Едріену зад. Пізніше Редкач говорив, що не може дочекатися поєдинку з ним.

Що відомо про Едріена Бронера