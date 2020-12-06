Брюгге Эдуарда Соболя в субботу, 5 декабря, померился силами с Сент-Трюйденом Александра Филиппова в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии. Хозяева минимально переиграли соперника и возглавили таблицу лиги.

Со стартовых минут во встрече вышел только один украинец в составах обеих команд. Им стал защитник Брюгге Эдуард Соболь, который провел на поле весь матч. Александр Филиппов остался на скамейке запасных, пишет 24 канал.

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Соболь победил Филиппова

Первая часть игры не запомнилась какими-то результативными действиями обеих команд, что можно сказать и о второй 45-минутке, если бы не гол хозяев.

На 57-й минуте счет поединка наконец был открыт. Дэвид Окереке отозвался в штрафной пас от партнера по команде. После великолепной передачи между двумя защитниками игрок легко переиграл голкипера Сент-Трюйден – 1:0.

На 76-й минуте украинцев на поле стало больше. Наконец на замену вышел нападающий Филиппов, но он ничем не смог помочь своей команде, чтобы хотя бы сравнять счет. Счет 1:0 стал окончательным результатом матча.

После этой победы Брюгге добавил в свою копилку еще три очка и возглавил таблицу – 30 набранных пунктов. Сент-Трюйден же явный аутсайдер в Бельгии – 17 место из 18 клубов и только 11 очков.

Единственный гол во встрече смотрите видео