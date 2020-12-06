Брюгге Едуарда Соболя у суботу, 5 грудня, помірявся силами з Сент-Трюйденом Олександра Філіппова у рамках 15-го туру чемпіонату Бельгії. Господарі мінімально переграли суперника та очолили таблицю ліги.

Зі стартових хвилин у зустрічі вийшов лише один українець у складах обох команд. Ним став захисник Брюгге Едуард Соболь, який провів на полі весь матч. Олександр Філіппов залишився на лаві для запасних, пише 24 канал.

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Соболь переміг Філіппова

Перша частини гри не запам'яталась жодними результативними діями обох команд, що можна сказати і про другу 45-хвилинку, якби не гол господарів.

На 57-й хвилині рахунок поєдинку нарешті було відкрито. Девід Окереке відгукнувся у штрафному майданчику на пас від партнера по команді. Після чудової передачі між двома захисниками гравець легко переграв голкіпера Сент-Трюйдена – 1:0.

На 76-й хвилині українців на полі побільшало. Нарешті на заміну вийшов нападник Філіппов, але нічим не зміг допомогти своїй команді, щоб бодай зрівняти рахунок. Рахунок 1:0 став остаточним результатом матчу.

Після цієї перемоги Брюгге додав у свою скарбничку ще три очки та очолив таблицю – 30 набраних пунктів. Сент-Трюйден ж явний аутсайдер у Бельгії – 17 місце з 18 клубів та лише 11 очок.

Єдиний гол у зустрічі дивіться відео