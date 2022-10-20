М'яч одного разу побував у сітці воріт у першому таймі. По перерві Брюгге ще двічі забило у ворота суперника, пише 24 канал.

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Перервав безгольову засуху

На 66-й хвилині за справу взявся Яремчук, який розпочав матч із перших хвилин. Роман відгукнувся на класну передачу Ланга та подвоїв перевагу Брюгге. Українському форварду нарешті вдалось перервати свою безгольову засуху, яка тривала ще з 2 вересня.

Це другий гол Яремчука після переходу у Брюгге. Також у його активі 2 асисти.

Відзначимо, що за три хвилини до гола українця Сент-Трюйден розпочав грати у меншості через вилучення Морі Конате. Чим скористалось Брюгге та сам Яремчук.

Відео голу Яремчука

Через п'ять хвилин Брюгге знову засмутило голкіпера суперника. У підсумку – 3:0, розгромна перемога клубу Яремчука.

Роман провів на полі 80 хвилин та був замінений на Хутглаю

Інший український легіонер Брюгге Едуард Соболь провів весь матч на лаві запасних.

Брюгге після 13 турів продовжує замикати трійку лідерів сезону Ліги Жупіле, маючи у своєму активі 28 очок.