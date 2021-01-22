Брюгге продав свого найкращого нападника перед матчами проти Динамо в Лізі Європи
Бельгійський Брюгге є суперником київського Динамо в Лізі Європи. Однак перед матчами проти киян Брюгге вирішив продати свого найкращого нападника Крепіна Діатту.
Крепін Діатта перейшов у Монако. Термін контракту – 5 років. За даними ЗМІ, за сенегальського вінгера "монегаски" заплатили 12 мільйонів євро.
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В цьому сезоні Діатта був найкращим бомбардиром Брюгге. За 19 матчів в чемпіонаті Бельгії він забив 9 голів. Ще один гол він забив у Кубку Бельгії.
Загалом в активі 21 річного гравця вже понад сотня матчів на професійному рівні, у тому числі 15 матчів у Лізі чемпіонів. Він 16 разів зіграв за збірну Сенегалу, з якою у 2019 році дійшов до фіналу Кубка африканських націй, де і був визнаний найкращим молодим гравцем турніру.
- Нагадаємо, саме Брюгге є суперником київського Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи.
- Ще перед трансфером Діатти, бельгійська команда підписала нападника Баса Доста, який за три матчі вже забив три голи.
- Окрім того, в складі Брюгге є нападник Ноа Ланг, який забив 8 голів за 20 матчів. 8 голів в активі має і півзахисник Ганс Ванакен.
- За Брюгге виступає захисник збірної України Едуард Соболь.
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