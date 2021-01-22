Бельгійський Брюгге є суперником київського Динамо в Лізі Європи. Однак перед матчами проти киян Брюгге вирішив продати свого найкращого нападника Крепіна Діатту.

Крепін Діатта перейшов у Монако. Термін контракту – 5 років. За даними ЗМІ, за сенегальського вінгера "монегаски" заплатили 12 мільйонів євро.

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В цьому сезоні Діатта був найкращим бомбардиром Брюгге. За 19 матчів в чемпіонаті Бельгії він забив 9 голів. Ще один гол він забив у Кубку Бельгії.

Загалом в активі 21 річного гравця вже понад сотня матчів на професійному рівні, у тому числі 15 матчів у Лізі чемпіонів. Він 16 разів зіграв за збірну Сенегалу, з якою у 2019 році дійшов до фіналу Кубка африканських націй, де і був визнаний найкращим молодим гравцем турніру.