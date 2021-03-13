Брюгге прервал победную серию из 10 матчей в Бельгии, Соболь сыграл весь поединок
Брюгге Эдуарда Соболя 12 марта не сумел на выезде победить Шарлеруа в рамках 26 тура чемпионата Бельгии. Команды расписали ничью.
Источник:24 канал
Завершение безумной серии из побед
До этого поединка Брюгге на протяжении 10 матчей не знал вкуса поражений в чемпионате Бельгии. Гости уже на 7-й минуте размочили нули на табло благодаря автоголу игрока Шарлеруа Десолея.
Вот так Топ-клуб АПЛ заинтересовался футболистом сборной Украины Яремчуком
К слову, за Брюгге в стартовом составе вышел украинский защитник Эдуард Соболь и провел на поле весь матч. Однако результативными действиями во встрече не сумел отличиться.
Казалось, что гости смогут одержать свою 11 победу подряд, но не судилось. На последней 90-й минуте Николсон сравнял цифры на табло – 1:1. Ничьей завершилось это противостояние.
После матча Брюгге продолжает единолично лидировать в Бельгии, в их активе 67 очков. Ближайший конкурент Антверпен уступает клубу Соболя 16 пунктам.
- 15 марта любителей бельгийского футбола ждет настоящее украинское дерби. Брюгге Соболя на выезде сыграет против Гента Романа Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса.
Поделиться новостью