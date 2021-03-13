Брюгге Эдуарда Соболя 12 марта не сумел на выезде победить Шарлеруа в рамках 26 тура чемпионата Бельгии. Команды расписали ничью.

Завершение безумной серии из побед

До этого поединка Брюгге на протяжении 10 матчей не знал вкуса поражений в чемпионате Бельгии. Гости уже на 7-й минуте размочили нули на табло благодаря автоголу игрока Шарлеруа Десолея.

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К слову, за Брюгге в стартовом составе вышел украинский защитник Эдуард Соболь и провел на поле весь матч. Однако результативными действиями во встрече не сумел отличиться.

Казалось, что гости смогут одержать свою 11 победу подряд, но не судилось. На последней 90-й минуте Николсон сравнял цифры на табло – 1:1. Ничьей завершилось это противостояние.

После матча Брюгге продолжает единолично лидировать в Бельгии, в их активе 67 очков. Ближайший конкурент Антверпен уступает клубу Соболя 16 пунктам.