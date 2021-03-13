Брюгге перервав переможну серію з 10 матчів у Бельгії, Соболь зіграв весь поєдинок
Брюгге Едуарда Соболя 12 березня не зумів на виїзді перемогти Шарлеруа у рамках 26 туру чемпіонату Бельгії. Команди розписали нічию.
Джерело:24 канал
Завершення шаленої серії з перемог
До цього поєдинку Брюгге протягом 10 матчів не знав смаку поразок у чемпіонаті Бельгії. Гості вже на 7-й хвилині розмочили нулі на табло завдяки автоголу гравця Шарлеруа Десолея.
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До слова, за Брюгге у стартовому складі вийшов український захисник Едуард Соболь та провів на полі весь матч. Однак результативними діями у зустрічі не зумів відзначитись.
Здавалось, що гості зможуть здобути свою 11 перемогу поспіль, але не судилось. На останній 90-й хвилині Ніколсон зрівняв цифри на табло – 1:1. Нічиєю завершилось це протистояння.
Після матчу Брюгге продовжує одноосібно лідирувати у Бельгії, у їх активі 67 очок. Найближчий конкурент Антверпен поступається клубу Соболя 16 пунктами.
- 15 березня на любителів бельгійського футболу чекає справжнє українське дербі. Брюгге Соболя на виїзді зіграє проти Гента Романа Яремчука, Ігоря Пластуна та Романа Безуса.
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