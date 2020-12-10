Футболіст збірної України Едуард Соболь може покинути Брюгге. У бельгійському клубі вважають, що їм не слід викуповувати контракт Соболя у донецького Шахтаря.

Як повідомляє voetbalprimeur.be, у Брюгге не впевнені в необхідності викупу українського захисника Едуарда Соболя у Шахтаря.

До речі Українець Соболь підвів команду у вирішальному матчі Ліги чемпіонів, заробивши вилучення: відео

Повідомляється, що в клубі сумніваються, що Соболь підходить команді.

Що відомо про кар'єру Соболя у Брюгге

Соболь виступає за бельгійську команду на правах оренди з літа 2019 року. Спершу Брюгге та Шахтар уклали орендну угоду на рік.

Після сезону-2019/2020 Брюгге вирішив залишити Соболя у команді. Бельгійці вели перемовини з Шахтарем, щоб викупити контракт захисника.

За інформацією ЗМІ, Шахтар вимагав у Брюгге зависоку ціну. У підсумки сторони уклали нову оренду угоду, але з правом викупу.

У цьому сезоні 25-річний українець провів 17 матчів у всіх турнірах за Брюгге, в яких віддав три результативні передачі.