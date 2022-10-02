Соболь отметился фантастическим голом со штрафного за Брюгге: победное видео

В субботу, 1 октября, Брюгге на собственном поле принимал Мехелен, за который ранее недавно Марьян Швед. В 10-м туре Лиги Жупиле хозяева одержали убедительную домашнюю победу.

Дебютный гол в сезоне невероятной красоты

Первая часть встречи окончилась минимальной победой хозяев 1:0. Все благодаря голу Феррана Ютгла, сообщает 24 канал.

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После перерыва Брюгге не остановился и продолжил футбольное избиение Мехелена. На 53-й минуте госполяры заработали право на штрафной с дальней дистанции. К мячу подошли два игрока Брюгге, среди которых был украинец Соболь. Эдуард решил не делать заброс в штрафную, а мощным ударом поразил ближнюю стойку ворот соперника.

Видео безумного гола Соболя

Невероятный штрафной от Соболя удвоил преимущество Брюгге в матче. В конце поединка хозяева довели счет до разгромного 3:0.

Соболь отыграл весь матч, а Роман Яремчук появился на поле на 59-й минуте. Но не отличился голом.

После 10 туров Брюгге с 22 очками замыкает тройку лидеров турнирной таблицы, уступая лишь Антверпену и Генку.

Мехелен завоевал 11 баллов и идет на 12-м месте.

Это первый гол Соболя за восемь сыгранных матчей в новом сезоне-2022/2023.