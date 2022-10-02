Воспользовался большинством

В конце первого тайма Омония размочила нули на табло и ушла на перерыв с минимальной победой в счете 0:1. Второго гола пришлось ждать до компенсированного времени до поединка, пишет 24 канал.

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На 90+1 минуте хозяева были вынуждены заканчивать игру в меньшинстве после удаления Халеда Аденона. Большинством воспользовалась Омония. Безус на пути к штрафной соперника обошел нескольких игроков и легко переиграл голкипера.

Безус удвоил преимущество Оммонии на табло и поставил точку в матче – 0:2. После победы Омония с 9 очками идет на 4-м месте. Ее соперник занимает 8-ю позицию, имея в своем активе 7 баллов.

Видео гола Безуса

Это второй гол Безуса за новую команду в 7 сыгранных матчах. Также в активе Романа дебютный ассист.

Впереди у Омонии сверхсложный экзамен в еврокубках. Клуб Безуса 6 октября сыграет на выезде против Манчестер Юнайтед в третьем туре Лиги Европы.