Дебютный гол в сезоне невероятной красоты
Первая часть встречи окончилась минимальной победой хозяев 1:0. Все благодаря голу Феррана Ютгла, сообщает 24 канал.
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После перерыва Брюгге не остановился и продолжил футбольное избиение Мехелена. На 53-й минуте госполяры заработали право на штрафной с дальней дистанции. К мячу подошли два игрока Брюгге, среди которых был украинец Соболь. Эдуард решил не делать заброс в штрафную, а мощным ударом поразил ближнюю стойку ворот соперника.
Видео безумного гола Соболя
Невероятный штрафной от Соболя удвоил преимущество Брюгге в матче. В конце поединка хозяева довели счет до разгромного 3:0.
Соболь отыграл весь матч, а Роман Яремчук появился на поле на 59-й минуте. Но не отличился голом.
- После 10 туров Брюгге с 22 очками замыкает тройку лидеров турнирной таблицы, уступая лишь Антверпену и Генку.
- Мехелен завоевал 11 баллов и идет на 12-м месте.