Бельгийский Брюгге, который в феврале 2021 года станет соперником Динамо в 1/16 финала Лиги Европы, усилил линию атаки. Ряды бельгийцев пополнил Бас Дост.

31-летний нидерландский нападающий официально продолжит карьеру в Брюгге. Об этом сообщает бельгийский клуб.

Кстати Месси рассказал, покинет ли Барселону: у Лео заканчивается контракт

Детали трансфера

Контракт футболиста с чемпионом Бельгии рассчитан на 1,5 года. По данным Transfermarkt, Брюгге заплатил немецкому Айнтрахту за Доста 4,4 миллиона долларов.

В то же время на трансферном рынке Дост оценивается в 6 миллионов долларов.

Кроме Айнтрахта, футболист сборной Нидерландов выступал за португальский Спортинг, немецкий Вольфсбург и нидерландский Херенвеен.

Звездные игроки Брюгге

Следует отметить, что Дост – не самый дорогой футболист бельгийского клуба.

Больше всего стоит 21-летний Крепин Диатта – 22 миллиона долларов. Немного меньше стоят Деннис Бонавентуре (17,5 миллионов долларов) и Ханс Ванакен (16,5 миллионов долларов).

Общая стоимость Брюгге составляет больше 160 миллионов долларов.