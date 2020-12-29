Бельгійський Брюгге, який в лютому 2021 року стане суперником Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи, підсилив лінію атаки. Лави бельгійців поповнив Бас Дост.

31-річний нідерландський нападник офіційно продовжить кар'єру в Брюгге. Про це повідомляє бельгійський клуб.

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Деталі трансферу

Контракт футболіста з чемпіоном Бельгії розрахований на 1,5 роки. За даними Transfermarkt, Брюгге заплатив німецькому Айнтрахту за Доста 4,40 мільйона доларів.

Водночас на трансферному ринку Дост оцінюється у 6 мільйонів доларів.

Окрім Айнтрахта, футболіст збірної Нідерландів виступав за португальський Спортинг, німецький Вольфсбург та нідерландський Херенвен.

Зіркові гравці Брюгге

Слід зазначити, що Дост – не найдорожчий футболіст бельгійського клубу.

Найбільше коштує 21-річний Крепін Діатта – 22 мільйони доларів. Трішки менше коштують Денніс Бонавентуре (17,50 мільйона доларів) та Ханс Ванакен(16,50 мільйона доларів).

Загальна вартість Брюгге складає понад 160 мільйонів доларів.