В пару к Яремчуку: Брюгге может переманить Довбика из Днепра-1

Бельгийский клуб готов усилить свой состав еще одним украинцем. Лидер УПЛ может неплохо подработать на трансфере забивного нападающего.

Бельгийский клуб готов выложить за Артема Довбика 6,5 миллиона евро. Пока неизвестно, сможет ли такая сумма убедить Днепр-1 продать своего ключевого футболиста острие атаки.

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Полная украинизация по-бельгийски

Напомним, что в составе Брюгге уже выступают два украинских легионера – защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук, которому Довбик может составить компанию в атакующей линии.

У Брюгге может появиться серьезный конкурент в борьбе за Артема. Турецкий Трабзонспор заинтересован в услугах героя Евро-2020.

Артём Довбик имеет действующий контракт с Днепр-1, который рассчитан до конца 2023 года. По данным Transfermarkt , нападающего оценивают в 10 миллионов евро

Ранее у СМИ была информация об интересе со стороны итальянского Торино и победитель Лиги Европы-2021/2022 из Германии Айнтрахта.

Пока Довбик работает с днепрянами на собрании в турецком Белеке.

Карьера Артема Довбика: главное