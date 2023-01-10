Арендное соглашение было рассчитано до конца сезона-2022/2023. Теперь появилась информация, что Марк Гуаль вообще разорвал соглашение с лидером УПЛ. Прекращение сотрудничества было с согласия обеих сторон.

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Дебют в УПЛ отменяется

Дебюта 26-летнего испанского нападающего в футболке Днепра-1 так и не состоялось. Однако официального подтверждения разрыва контракта еще не было.

В текущем сезоне Гуаль сыграл на польский клуб 18 матчей, в которых отличился 8 голами и 3 ассистами.

Нечего особенно выделить в карьере Гуаля в Днепр-1. Можно лишь напомнить, что 13 января 2022 года нападающий стал игроком днепровского клуба, перейдя из испанского Алькоркона.

В УПЛ Марк приехал в статусе свободного агента.

Гуаль заключал соглашение до 30 июня 2024 года.

Напомним, что Гуаль отметился красивейшим поступком после перехода в Польшу. Уже в своем дебютном матче за Ягеллонию форвард забил гол, принесший победу над Заглембе (2:1). После мяча Марк поцеловал повязку в цветах флага Украины, с которыми футболисты Ягеллонии вышли на этот поединок.