Киевское Динамо в четверг, 25 февраля, сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт 24.

Перед Динамо в этом матче стоит одна цель – победить. Команду также может и устроить результативная ничья 2:2, 3:3 или больше. Но забивать надо обязательно. Ведь первый матч в Киеве закончился вничью 1:1 – на гол Буяльского гости ответили ударом Мехеле.

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Способствовать победе Динамо может то, что в Брюгге продолжается вспышка коронавируса. И в этом матче не сыграет один из лидеров команды – полузащитник Шарль де Кетеларе.

Хотя букмекеры преимущество в этом матче все равно отдают Брюгге. В Favbet шанс Динамо на победу оценили коэффициентом 3,40. А их проход в 1/8 финала – в 2,34. Зато проход Брюгге – 1,66.