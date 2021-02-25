В четверг, 25 февраля, Динамо сыграет на выезде против Брюгге матч 1/16 финала Лиги Европы. Этот матч можно будет посмотреть и в Украине.

Матч Динамо в Бельгии против Брюгге можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн.

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Показ матчей еврокубков в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", которой принадлежат каналы "Футбол 1/2/3". Сам Брюгге – Динамо решили показать на канале "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Перед тем в 21:00 на канале выйдет программа "Путь в Гданск". Это информационно-аналитическая программа, которая выходит до и после матчей каждого игрового дня Лиги Европы. Вживую в студии ведущий и эксперты обсуждают успехи и поражения команд на пути в польский город, где состоится финал турнира сезона 2020/2021.

Смотреть онлайн матч Брюгге – Динамо можно несколькими способами. На сервисе Oll.tv будет та же трансляция, что и на канале "Футбол 2", а за доступ к ней надо будет заплатить. Самая дешевая месячная абонплата обойдется в 109 гривен.

Можно выбрать для просмотра матча сервис Megogo. Там за право просмотра матча придется заплатить 197 гривен (месячная подписка "Максимальная").

Для абонентов провайдера "Воля" есть возможность подключить пакет "Воля Футбол" за 29 гривен на 30 дней. Туда тоже входит доступ к трансляции футбольных матчей.