Яремчук с победы дебютировал в Лиге чемпионов за Брюгге

Брюгге стартовало в групповом раунде Лиги чемпионов по победе над леверкузенским Байером. Роман Яремчук и Эдуард Соболь помогли бельгийцам завоевать три очка.

Победный дебют украинского нападающего

Оба украинских легионера начали поединок на скамье запасных Брюгге. Роман Яремчук появился на футбольном поле по ходу второго тайма, а Эдуард Соболь вышел на замену в конце встречи, пишет 24 канал.

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Когда украинцы вошли в игре, счет в матче уже был 1:0 в пользу бельгийского клуба. Первый и единственный гол во встрече забил Лубаде Абакар Силла, отличившийся на 42-й минуте поединка.

Яремчук с победы дебютировал в футболке Брюгге в Лиге чемпионов.

Яремчук успел отличиться дебютным голом уже в первом матче за Брюгге. Произошло это в поединке против Серкля.

В группе "В" свои победы одержали Брюгге и мадридское Атлетико. Неудачниками первого тура группового раунда стали Порту и Байер.

Следующий матч бельгийский клуб Соболя и Яремчука в Лиге чемпионов сыграет 13 сентября. Брюгге будет гостить на поле Порту.