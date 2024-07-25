В сети появилась публикация с видео, на котором многократная чемпионка тренирует 19-летнюю всадницу. На нем она бьет кнутом лошадь, чтобы та четче выполняла элемент.

Читайте также Дополнительная мотивация: сколько денег заработают украинские спортсмены за медали на Олимпиаде-2024

Британка признала вину

Известную спортсменку обвинили в жестоком обращении с лошадью. Она ударила ее по меньшей мере 24 раза.

За это Международная федерация конного спорта отстранила Шарлотт Дюжарден на шесть месяцев. 39-летняя всадница уже покинула расположение сборной Великобритании, где должна была принять участие в четвертой для себя Олимпиаде.

Смотрите видео с жестоким поведением спортсменки

Спортсменка уже отреагировала на инцидент, заявив, что ей очень стыдно. По ее словам, она решила сама сняться со всех соревнований на время расследования.

То, что произошло, совсем не соответствует моему характеру и не отражает то, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников. Однако оправдания нет. Мне очень стыдно, и мне следовало подать лучший пример на тот момент,

– заявила Дюжарден.

К слову. Шарлотт Дюжарден является рекордсменкой среди британских спортсменок по количеству олимпийских наград в женских дисциплинах (делит рекорд с велотрекисткой Лорой Кенни). Она выиграла за карьеру шесть олимпийских медалей, в том числе три "золота".

Отметим, что Игры-2024 станут последними, где конный спорт будет частью соревнований по современному пятиборью, в будущем его сменит преодоление препятствий.