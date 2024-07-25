В мережі з'явилася публікація з відео, на якому багаторазова чемпіонка тренує 19-річну вершницю. На ньому вона б'є батогом коня, щоб той чіткіше виконував елемент.
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Британка визнала вину
Відому спортсменку звинуватили в жорстокому поводженні з конем. Вона вдарила його щонайменше 24 рази.
За це Міжнародна федерація кінного спорту відсторонила Шарлотт Дюжарден на шість місяців. 39-річна вершниця вже залишила розташування збірної Великої Британії, де мала взяти участь у четвертій для себе Олімпіаді.
Дивіться відео з жорстокою поведінкою спортсменки
Спортсменка вже відреагувала на інцидент, заявивши, що їй дуже соромно. За її словами, вона вирішила сама знятися з усіх змагань на час розслідування.
Те, що сталося, зовсім не відповідає моєму характеру та не відображає те, як я треную своїх коней або треную своїх учнів. Однак виправдання немає. Мені дуже соромно, і мені слід було подати кращий приклад на той момент,
– заявила Дюжарден.
Зазначимо, що Ігри-2024 стануть останніми, де кінний спорт буде частиною змагань із сучасного п'ятиборства, у майбутньому його змінить долання перешкод.