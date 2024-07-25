В мережі з'явилася публікація з відео, на якому багаторазова чемпіонка тренує 19-річну вершницю. На ньому вона б'є батогом коня, щоб той чіткіше виконував елемент.

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Британка визнала вину

Відому спортсменку звинуватили в жорстокому поводженні з конем. Вона вдарила його щонайменше 24 рази.

За це Міжнародна федерація кінного спорту відсторонила Шарлотт Дюжарден на шість місяців. 39-річна вершниця вже залишила розташування збірної Великої Британії, де мала взяти участь у четвертій для себе Олімпіаді.

Дивіться відео з жорстокою поведінкою спортсменки

Спортсменка вже відреагувала на інцидент, заявивши, що їй дуже соромно. За її словами, вона вирішила сама знятися з усіх змагань на час розслідування.

Те, що сталося, зовсім не відповідає моєму характеру та не відображає те, як я треную своїх коней або треную своїх учнів. Однак виправдання немає. Мені дуже соромно, і мені слід було подати кращий приклад на той момент,

– заявила Дюжарден.

До слова. Шарлотт Дюжарден є рекордсменкою серед британських спортсменок за кількістю олімпійських нагород у жіночих дисциплінах (ділить рекорд із велотрекісткою Лорою Кенні). Вона виграла за кар'єру шість олімпійських медалей, зокрема три "золота".

Зазначимо, що Ігри-2024 стануть останніми, де кінний спорт буде частиною змагань із сучасного п'ятиборства, у майбутньому його змінить долання перешкод.