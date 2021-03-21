В ночь с 20 на 21 марта в Лондоне состоялся вечер бокса Matchroom Boxing. В главном поединке встретились местный боксер Лоуренс Околи и поляк Кшиштоф Гловацки. Бой завершился неожиданностью.

Неожиданная победа над чемпионом

Польский боксер Кшиштоф Гловацки встретился на одном ринге с непобедимым соперником, который оказался "крепким орешком" для представителя Польши.

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Бой длился всего 6 раундов, на большее поляка не хватило. Хотя оба боксера показывали хороший уровень бокса. Однако преимуществом владел британец и уже в 6 раунде один из его ударов прилетел прямо в челюсть соперника и заставил Кшиштофа оказаться на канвасе. Судья приостановил бой.

Поляк не сдался и поднялся на ноги, но рефери увидел состояние польского боксера и сигнализировал о завершении поединка.

Околи завоевал вакантный титул чемпиона WBO в первом тяжелом весе. Для британца эта победа стала уже 17-й на профессиональном ринге, в 13 из них он праздновал досрочную победу.