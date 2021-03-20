Ударом со спины: британский боксер скандально нокаутировал соперника – видео
Британский боксер Макси Хьюз добыл скандальную победу над ирландцем Полом Хайлендом. В восьмом раунде Хьюз нанес болезненный удар в корпус и Хайленд схватился за живот.
Источник:твитер MTK Global Boxing
Рефери на секунду остановил бой после того, как Хьюз нанес сопернику удар по корпусу, но следом показал, что нужно продолжать.
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Хайленд же развернулся к сопернику спиной, думая, что рефери засчитал нокдаун, и ушел в свой угол. В это время сзади к нему подбежал Хьюз и нанес удар по голове.
Ошарашенный Хайленд рухнул на канвас, а рефери отсчитал до 10 и остановил бой.
Видео скандального нокаута
- Противоречивая победа принесла Хьюзу вакантный титул чемпиона Великобритании в легком весе.
- На счету Хьюза теперь 23 победы при пяти поражениях и двух ничьих.
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