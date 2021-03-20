Британский боксер Макси Хьюз добыл скандальную победу над ирландцем Полом Хайлендом. В восьмом раунде Хьюз нанес болезненный удар в корпус и Хайленд схватился за живот.

Рефери на секунду остановил бой после того, как Хьюз нанес сопернику удар по корпусу, но следом показал, что нужно продолжать.

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Хайленд же развернулся к сопернику спиной, думая, что рефери засчитал нокдаун, и ушел в свой угол. В это время сзади к нему подбежал Хьюз и нанес удар по голове.

Ошарашенный Хайленд рухнул на канвас, а рефери отсчитал до 10 и остановил бой.

Видео скандального нокаута

The closing stages as @BOXERMAXIHUGHES became British lightweight champion.



Main event coming up NEXT on IFL TV.



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