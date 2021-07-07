Слезы маленькой болельщицы попали в объектив камер во время трансляции. А потом стали причиной для насмешек со стороны английских болельщиков, которые начали писать оскорбительные комментарии.

Чтобы исправить ситуацию, житель уэльского города Каерлеона Джоэл Гьюз начал сбор средств, чтобы "показать ей, что в Великобритании не все такие ужасные". Он планировал собрать 500 фунтов стерлингов и купить девочке "приятный подарок".

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Но сбор средств превзошел все ожидания Джоэла Гьюза. Ему удалось собрать 50 тысяч долларов.

Уже позже на странице сбора средств семья девочки оставила комментарий, в котором отметила, что хотела бы передать деньги Unicef. А также сохранить анонимность.

"Наша дочь просит, чтобы ваши щедрые пожертвования передали фонду Unicef, и таким образом ваша доброта принесла пользу", – говорится в сообщении семьи.