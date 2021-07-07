Сльози маленької вболівальниці потрапили в об'єктив камер під час трансляції. А згодом стали причиною для насміхання зі сторони англійських вболівальників, які почали писати образливі коментарі.

Щоб виправити ситуацію, житель уельського міста Каерлеона Джоел Гьюз розпочав збір коштів, щоб "показати їй, що у Великій Британії не всі такі жахливі". Він планував зібрати 500 фунтів стерлінгів та купити дівчинці "приємний подарунок".

Варте уваги Зінченко оплатив приїзд німецького хірурга у Львів для лікування дітей

Але збір коштів перевершив усі сподівання Джоела Гьюза. Йому вдалося зібрати 50 тисяч доларів.

Вже згодом на сторінці збору коштів сім'я дівчинки залишила коментар, в якому зазначила, що хотіла б передати гроші Unicef. А також зберегти анонімність.