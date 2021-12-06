Бринзак назвал условия, при которых сестры Семеренко смогут вернуться на Кубок мира
Источник:Суспільне Спорт
После завершения второго этапа Кубка мира по биатлону стало известно, что Вита и Валентина Семеренко будут выступать до конца года на Кубке IBU. Это связано с не очень утешительными результатами спортсменок.
Бринзак: Они могут вернуться в любое время
По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Бринзака, Вита и Валентина "в любое время" смогут вернуться в основную сборную. Для этого им нужно показать хорошие показатели на Кубке IBU.
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Если они покажут, что у них улучшится ход и они будут конкурентоспособны, они могут вернуться в любое время в команду. Но если не будет преимущества над молодыми спортсменками, то, конечно, молодым будут давать дорогу, чтобы на будущее они получили опыт. Нам это важно,
– подчеркнул специалист.
Бринзак отметил, что пятую квоту сборной Украины на Кубке мира заполнит Ирина Петренко. Биатлонистка из-за плохого самочувствия не стартовала на первом этапе в Эстерсунде.
Для нее сезон начался на Кубке IBU в норвежском Шушене. В суперспринте украинка выиграла "серебро".
- Лучший результат в этом сезоне для Валентины – 17 место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Для Виты – 44 место в спринте.
- В последний раз сестры получали награды на уровне Кубка мира в сезоне 2017/2018.
- Вита и Валентина Семеренко – олимпийские чемпионки Сочи-2014 в составе женской эстафеты. Валентина в 2015 году завоевала золотую награду на чемпионате мира. Вита выиграла семь медалей мирового первенства – две серебряных и пять бронзовых.