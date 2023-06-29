На шестом этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне будут соревноваться восемь украинских легкоатлетов. Среди них четверо стали медалистами командного чемпионата Европы и Европейских игр в Польше, которые до сих пор продолжаются, пишет 24 Канал.

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В Швейцарии Украина будет представлена в 4 видах спорта

Наши спортсмены будут соревноваться в прыжках в высоту, толкании ядра, метании копья и беге с барьерами. В течение первых пяти этапов украинские легкоатлеты завоевали пять наград. Три на счету Марины Бех-Романчук, а также по одной у Ярославы Магучих и Ирины Геращенко.

В Лозанне будут дебютировать на Бриллиантовой лиге толкатель ядра Роман Кокошко и метатель копья Артур Фельфнер. Первым в сезоне будет этап для прыгуньи в высоту Екатерины Табашник.

Наибольшее представительство у Украины будет в прыжках в высоту: Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Екатерина Табашник. Также наша страна будет представлена в женском беге на 400 метров с барьерами, где выступят Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.

Отметим. Четыре представителя Украины на Бриллиантовой лиге получили награды на Европейских играх в Польше. Ярослава Магучих стала победительницей соревнований в прыжках в высоту, Артур Фельфнер стал бронзовым призером в метании копья. На командном Евро, который проходил в рамках ЕИ-2023, Роман Кокошко завоевал "серебро", а Анна Рыжикова в эстафете 4 по 400 метров - "бронзу".

Расписание выступлений украинских легкоатлетов на Бриллиантовой лиге в Лозанне