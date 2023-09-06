Предпоследний этап Бриллиантовой лиги-2023: кто будет представлять Украину на соревнованиях
В Бельгии 8 сентября состоится предпоследний этап Бриллиантовой лиги в сезоне. После него останется только Суперфинал, в котором уже гарантированно будут присутствовать украинские спортсменки.
Соревнования пройдут в Брюсселе. На нем Украину будут представлять 5 спортсменок, в том числе будет и абсолютная дебютантка престижных соревнований по легкой атлетике, пишет 24 Канал.
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Очередной шанс на медали и генеральная репетиция перед Суперфиналом
Предыдущий этап Бриллиантовой лиги проходил в китайском Сямене. Украина завершила его с одной наградой. Победительницей по соревнованиям в прыжках в высоту с личным рекордом сезона стала Ярослава Магучих.
Всего в Брюсселе выступят пять украинок. Дебютировать на соревнованиях будет 16-летняя Марина Ковтунова из Мариуполя. В столице Бельгии она будет соревноваться в секторе прыжков в высоту, который пройдет вне конкурса Бриллиантовой лиги. Также на этапе выступят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, досрочно гарантировавшая себе участие в Суперфинале. Кроме них будут соревноваться за медали Марина Бех-Романчук и Виктория Ткачук.
Бриллиантовая лига: расписание соревнований украинок (8 сентября)
18:55. Юношеские прыжки в высоту: Марина Ковтунова – небриллиантовая дисциплина
20:50. Прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко
21:41. Тройной пріжок: Марина Бех-Романчук
21:46. 400 метров с барьерами: Виктория Ткачук
Известно, что в Суперфинале уже выступят точно Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Марина Бех-Романчук, которая сразится сразу в двух дисциплинах – прыжках в длину и тройном прыжке. К ним могут присоединиться Юлия Левченко (прыжки в высоту), Виктория Ткачук и Анна Рыжикова (обе – бег 400 метров с барьерами). Все три спортсменки находятся в топ-8 итогового рейтинга, поэтому имеют все шансы выступить на соревнованиях в Юджине.
Суперфинал пройдет 16-17 сентября в американском Юджине.