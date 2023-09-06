Предпоследний этап Бриллиантовой лиги-2023: кто будет представлять Украину на соревнованиях

В Бельгии 8 сентября состоится предпоследний этап Бриллиантовой лиги в сезоне. После него останется только Суперфинал, в котором уже гарантированно будут присутствовать украинские спортсменки.

Соревнования пройдут в Брюсселе. На нем Украину будут представлять 5 спортсменок, в том числе будет и абсолютная дебютантка престижных соревнований по легкой атлетике, пишет 24 Канал.

Читайте также Победил в драматическом финале: Проценко рекордно торжествовал на соревнованиях в Швейцарии

Очередной шанс на медали и генеральная репетиция перед Суперфиналом

Предыдущий этап Бриллиантовой лиги проходил в китайском Сямене. Украина завершила его с одной наградой. Победительницей по соревнованиям в прыжках в высоту с личным рекордом сезона стала Ярослава Магучих.

Всего в Брюсселе выступят пять украинок. Дебютировать на соревнованиях будет 16-летняя Марина Ковтунова из Мариуполя. В столице Бельгии она будет соревноваться в секторе прыжков в высоту, который пройдет вне конкурса Бриллиантовой лиги. Также на этапе выступят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, досрочно гарантировавшая себе участие в Суперфинале. Кроме них будут соревноваться за медали Марина Бех-Романчук и Виктория Ткачук.

Бриллиантовая лига: расписание соревнований украинок (8 сентября)

18:55. Юношеские прыжки в высоту: Марина Ковтунова – небриллиантовая дисциплина

20:50. Прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко

21:41. Тройной пріжок: Марина Бех-Романчук

21:46. 400 метров с барьерами: Виктория Ткачук

. В сезоне-2023 украинские легкоатлеты завоевали 14 наград. Победительницами этапов самого престижного коммерческого турнира по легкой атлетике становились: Ярослава Магучих (Рабат и Сямен) и Ирина Геращенко (Хожув) в соревнованиях по прыжкам в высоту. Суперфинал 2023 года в статусе действующей чемпионки будет проводить Ярослав Магучих. В 2022 году она выиграла Бриллиантовую лигу с результатом 2.03 метра на итоговом этапе.

Известно, что в Суперфинале уже выступят точно Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Марина Бех-Романчук, которая сразится сразу в двух дисциплинах – прыжках в длину и тройном прыжке. К ним могут присоединиться Юлия Левченко (прыжки в высоту), Виктория Ткачук и Анна Рыжикова (обе – бег 400 метров с барьерами). Все три спортсменки находятся в топ-8 итогового рейтинга, поэтому имеют все шансы выступить на соревнованиях в Юджине.

Суперфинал пройдет 16-17 сентября в американском Юджине.