Соревнования пройдут в Брюсселе. На нем Украину будут представлять 5 спортсменок, в том числе будет и абсолютная дебютантка престижных соревнований по легкой атлетике, пишет 24 Канал.

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Очередной шанс на медали и генеральная репетиция перед Суперфиналом

Предыдущий этап Бриллиантовой лиги проходил в китайском Сямене. Украина завершила его с одной наградой. Победительницей по соревнованиям в прыжках в высоту с личным рекордом сезона стала Ярослава Магучих.

Всего в Брюсселе выступят пять украинок. Дебютировать на соревнованиях будет 16-летняя Марина Ковтунова из Мариуполя. В столице Бельгии она будет соревноваться в секторе прыжков в высоту, который пройдет вне конкурса Бриллиантовой лиги. Также на этапе выступят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, досрочно гарантировавшая себе участие в Суперфинале. Кроме них будут соревноваться за медали Марина Бех-Романчук и Виктория Ткачук.

Бриллиантовая лига: расписание соревнований украинок (8 сентября)

18:55. Юношеские прыжки в высоту: Марина Ковтунова – небриллиантовая дисциплина

20:50. Прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко

21:41. Тройной пріжок: Марина Бех-Романчук

21:46. 400 метров с барьерами: Виктория Ткачук