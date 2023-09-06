Змагання відбудуться у Брюсселі. На ньому Україну представлятимуть 5 спортсменок, зокрема буде й абсолютна дебютантка престижних змагань із легкої атлетики, пише 24 Канал.

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Черговий шанс на медалі та генеральна репетиція перед Суперфіналом

Попередній етап Діамантової ліги відбувався у китайському Сямені. Україна завершила його з однією нагородою. Переможницею зі змагань у стрибках у висоту з особистим рекордом сезону стала Ярослава Магучіх.

Загалом у Брюсселі виступлять п'ять українок. Дебютуватиме на змаганнях 16-річна Марина Ковтунова з Маріуполя. У столиці Бельгії вона змагатиметься у секторі стрибків у висоту, який проходитиме поза конкурсом Діамантової ліги. Також на етапі виступлять Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які достроково гарантувала собі участь у Суперфіналі. Окрім стрибунок у висоту, змагатиметься за медалі Марина Бех-Романчук та Вікторія Ткачук.

Діамантова ліга: розклад змагань українок (8 вересня)

18:55. Юнацькі стрибки у висоту: Марина Ковтунова – недіамантова дисципліна

20:50. Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко

21:41. Потрійний стрибок: Марина Бех-Романчук

21:46. 400 метрів з бар'єрами: Вікторія Ткачук