Мероприятие организовано в честь Героя Украины, старшего лейтенанта "Азова" Максима Кагала. Военный погиб в марте 2022 года во время обороны города Мариуполь.

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Открытый турнир по кроссфиту от "Азова"

Мероприятие состоится 6 июля в Кременчуге. Все желающие также смогут присоединиться онлайн из любой точки Украины и мира.

Комплекс "PISTON" будет иметь два уровня – для профессионалов и любителей.

Приглашение на турнир по кроссфиту от "Азова": смотрите видео

Чемпион мира и Герой Украины: что стоит помнить о Максиме Кагале

С детства увлекался спортом – обожал футбол, был болельщиком местного клуба Кремень. Также играл за регбийный клуб Бастион, в составе которого в 2014 году стал серебряным призером открытого чемпионата Кременчуга по регби-7.

Главной страстью Максима были единоборства – стал профессионально заниматься кикбоксингом и тайским боксом муай-тай, еще учась в школе.

Получив много наград на различных соревнованиях и титул чемпиона Украины, вошел в состав национальной сборной по кикбоксингу. В 2014 году поехал на чемпионат мира по версии ISKA (Международная ассоциация спортивного каратэ), состоявшийся в испанском городе Коста-Брава. Максим Кагал выступал на чемпионате в весовой категории до 60 килограммов в лоу-кик (круговой удар) и К-1 (японский кикбоксинг). В первом разделе он одержал победу и титул чемпиона мира, во второй – бронзовую награду.

Вместо продолжения спортивной карьеры, Максим Кагал поступил в армию, попав в ряды Национальной гвардии Украины. Был призван на службу 1 октября 2015 года. Тогда же принимал участие в жестоких боях за село Широкино. При этом продолжал и дальше заниматься спортом, когда это позволяла служба. Увлекся бегом на длинные дистанции, охотно участвовал в марафонских забегах.

Был старшим лейтенантом, командиром взвода огневой поддержки 1 роты оперативного назначения 1 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения воинской части 3057 Национальной Гвардии Украины.

С утра 24 февраля 2022 командир взвода с позывным "Пистон" старший лейтенант Кагал, как и все защитники Мариуполя, постоянно находился в боях, под вражеским огнем.

В частности, 5 марта Максим возглавил сводное подразделение, который получил задание сдержать продвижение противника. Несмотря на почти часовой артиллерийский обстрел с суши и моря и 5-кратное преимущество врага в живой силе и технике, подразделение Кагала полностью разбило вражескую батальонную тактическую группу и заставило российских оккупантов позорно бежать. При этом было "демилитаризовано" по меньшей мере 2 танка, 4 бронетранспортера, 2 самоходные артиллерийские установки и около роты пехоты.

Впоследствии он вызвался возглавить группу защитников, умелыми действиями которой был уничтожен командный пункт, который оккупанты обустроили в одной из мариупольских пятиэтажек. Одного из оккупантов удалось взять в плен. В бою двух воинов были тяжело ранены и они не могли передвигаться, однако Максим быстро оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию.

25 марта при попытке штурма украинских позиций в окрестностях Мариуполя противник в очередной раз был разбит и отброшен на предыдущие рубежи. Враги понесли немало потерь убитыми и ранеными. Однако сам Максим Кагал получил многочисленные ранения, от которых погиб.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге Указом Президента Украины № 201/2022 от 2 апреля 2022 года старшему лейтенанту Кагалу Максиму Владимировичу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

В честь воина переименовали частично улицу Первомайскую в Кременчуге.