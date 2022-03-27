Героически отдал жизнь в боях за Мариуполь

Максим защищал Мариуполь, в составе отряда специального назначения "Азов".

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Максим – первый чемпион мира по кикбоксингу в клубе Гермес, первый чемпион мира по кикбоксингу в Кременчуге и первый чемпион мира по кикбоксингу ИСКА среди взрослых в составе сборной команды Украины.

Спи спокойно, Братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим,

– написал тренер.

Максим Кагал – занимался кикбоксингом, тайским боксом муай-тай, стал чемпионом мира и бронзовым призером по кикбоксингу по версии ISKA 2014.

А в 2014 году смог не только стать чемпионом мира по кикбоксингу, но выиграл серебро открытого чемпионата Кременчуга регби-7. Любил футбол и активно болел за местную команду.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Максима Кагала. Вечная память Герою!