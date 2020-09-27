26 сентября в Мюнхене состоится финальный бой WBSS, где в тяжелом весе встретился чемпион мира по версии IBF Юньер Дортикос (24-1, 22 КО) с Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО). Бриедис отобрал титул чемпиона мира по версии IBF у Дортикоса.

35-летний латвийский боксер победил соперника по решению судьи. Об этом сообщает 24 канал.

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Уверенная победа латвийца

Оба боксера довольно осторожно начали поединок. Они больше года не выходили на профессиональный ринг. Во втором раунде более активным был Дортикос, но Бриедис грамотно защищался и не дал соперники полностью завладеть инициативой в бою. После третьего раунда контролировать поединок начал Бриедис, он действовал более разнообразно и комбинационно. По сравнению с его соперником, который показывал прямолинейный бой.

В каждом раунде небольшое преимущество судьи отдавали именно латвийцу. А Дортикос так и не сумел предложить ничего интересного в течение 12 раундов.

В итоге двое судей отдали победу Бриедису 117:111, а лишь один рефери выставил ничью 114: 114.

Для боксера из Латвии этот бой стал 28 на профессиональном ринге. Теперь в его активе 27 побед, 19 из которых нокаутом и только одно поражение. Дортикос потерпел второе в своей карьере поражение. В копилке кубинца 24 победы (19 – нокаутом) в 26 боях.

Бриедис – Дортикос видеообзорд