26 вересня у Мюнхені відбудеться фінальний бій WBSS, де у важкій вазі зустрівся чемпіон світу за версією IBF Юньер Дортікос (24-1, 22 КО) із Майрісом Брієдісом (26-1, 19 КО). Брієдіс відібрав титул чемпіона світу за версією IBF у Дортікоса.

35-річний латвійський боксер переміг суперника за рішенням судді. Про це повідомляє 24 канал.

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Впевнена перемога латвійця

Обидва боксери досить обережно розпочали поєдинок. Вони понад рік не виходили на професійний ринг. У другому раунді більш активним був Дортікос, але Брієдіс грамотно захищався та не дав суперники повністю заволодіти ініціативою у бою. Після третього раунду контролювати поєдинок розпочав Брієдіс, він діяв більш різноманітно та комбінаційно. У порівнянні з його суперником, який показував прямолінійний бій.

У кожному раунді невелику перевагу судді віддавали саме латвійцю. А Дортікос так і не зумів запропонувати нічого цікавого протягом 12 раундів.

У підсумку двоє суддів віддали перемогу Брієдісу 117:111, а лише один рефері виставив нічию 114:114.

Для боксера з Латвії цей бій став 28 на професійному ринзі. Тепер у його активі 27 перемог, 19 із яких нокаутом та лише одна поразка. Дортікос зазнав другої у своїй кар'єрі поразки. У скарбничці кубинця 24 звитяги (19 – нокаутом) у 26 боях.

Брієдіс – Дортікос відеоогляд