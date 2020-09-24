Латвийский боксер Майрис Бриедис и кубинец Юниэл Дортикос встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Прогноз на поединок, который состоится 26 сентября в Мюнхене (Германия) – читайте в материале Спорт 24.

Бриедис – Дортикос: прогноз

В поединке против Майриса Бриедиса кубинец Дортикос впервые проведет защиту титула чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе. Об этом сообщает 24 канал.

Вместе с тем, боксеры подерутся за вакантный титул чемпиона мира по версии журнала The Ring в крузервейте и собственно сам Кубок Мохаммеда Али.

Не пропустите Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло: где смотреть бой за титул WBC

Прогноз Favbet

Фаворитом поединка является битый украинцем Александром Усиком – Майрис Бриедис. Победу латвийца специалисты оценивают коэффициентом 1,47. Доблесть Дортикоса в финальном поединке турнира эксперты оценили коэффициентом 1,47.

Также букмекеры предлагают спрогнозировать, как завершится бой. Досрочную победу Бриедиса специалисты оценили коэффициентом 3,50. Если же досрочно выиграет Дортикос – коэффициент 5.

На победу Дортикоса по очкам букмекеры предлагают коэффициент 5,25. Если же такой победы добьется Бриедис – коэффициент 2,10.