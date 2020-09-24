Латвійський боксер Майріс Брієдіс та кубинець Юніел Дортікос зустрінуться у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Прогноз на поєдинок, який відбудеться 26 вересня у Мюнхені (Німеччина) – читайте у матеріалі Спорт 24.

Брієдіс – Дортікос: прогноз

У поєдинку проти Майріса Брієдіса кубинець Дортікос вперше проведе захист титулу чемпіона світу IBF у першій важкій вазі. Про це повідомляє 24 канал.

Разом з тим, боксери поб'ються за вакантний титул чемпіона світу за версією журналу The Ring у крузервейті та власне сам Кубок Мохаммеда Алі.

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Прогноз Favbet

Фаворитом поєдинку є битий українцем Олександром Усиком – Майріс Брієдіс. Перемогу латвійця фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,47. Звитягу Дортікоса у фінальному поєдинку турніру експерти оцінили коефіцієнтом 1,47.

Також букмекери пропонують спрогнозувати, як завершиться бій. Достркову перемогу Брієдіса фахівці оцінили коефіцієнтом 3,50. Якщо ж достроково виграє Дортікос – коефіцієнт 5.

На звитягу Дортікоса по очках букмекери пропонують коефіцієнт 5,25. Якщо ж такої перемоги доб'ється Брієдіс – коефіцієнт 2,10.