Брієдіс – Дортікос: прогноз букмекерів на фінальний бій WBSS
Латвійський боксер Майріс Брієдіс та кубинець Юніел Дортікос зустрінуться у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Прогноз на поєдинок, який відбудеться 26 вересня у Мюнхені (Німеччина) – читайте у матеріалі Спорт 24.
Брієдіс – Дортікос: прогноз
У поєдинку проти Майріса Брієдіса кубинець Дортікос вперше проведе захист титулу чемпіона світу IBF у першій важкій вазі. Про це повідомляє 24 канал.
Разом з тим, боксери поб'ються за вакантний титул чемпіона світу за версією журналу The Ring у крузервейті та власне сам Кубок Мохаммеда Алі.
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Прогноз Favbet
Фаворитом поєдинку є битий українцем Олександром Усиком – Майріс Брієдіс. Перемогу латвійця фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,47. Звитягу Дортікоса у фінальному поєдинку турніру експерти оцінили коефіцієнтом 1,47.
Також букмекери пропонують спрогнозувати, як завершиться бій. Достркову перемогу Брієдіса фахівці оцінили коефіцієнтом 3,50. Якщо ж достроково виграє Дортікос – коефіцієнт 5.
На звитягу Дортікоса по очках букмекери пропонують коефіцієнт 5,25. Якщо ж такої перемоги доб'ється Брієдіс – коефіцієнт 2,10.