Майрис Бриедис и кубинец Юниэл Дортикос 26-го сентября определят победителя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Поединок можно будет посмотреть в Украине онлайн и по телевидению.

Поединок Бриедис-Дортикос в прямом эфире 26-го сентября покажет Xsport. Начало трансляции боксерского шоу из Мюнхена (Германия) – в 23:55, пишет 24 канал.

К теме Бриедис – Дортикос: прогноз букмекеров на финальный бой WBSS

Телеканал Xsport можно смотреть онлайн по этой ссылке. Также канал Xsport доступен подписчикам платформы Megogo.

Для того, чтобы просмотреть бой на Megogo, нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.

Бриедис – Дортикос: главное

В поединке против Майриса Бриедиса кубинец Дортикос впервые проведет защиту титула чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе.

Вместе с тем, боксеры подерутся за вакантный титул чемпиона мира по версии журнала The Ring в крузервейте и, собственно, сам Кубок Мохаммеда Али.

Первым чемпионом WBSS в первом тяжелом весе стал Александр Усик. В 2018 году в финале украинец победил Мурата Гассиева.

На пути к финалу Усик остановил латвийца Бриедиса.